BARI- Guanto dell’infinito di Thanos della Marvel, richiami alle squadre di calcio, SpongeBob sul piede del piccolo in trattamento per piede torto congenito e delle farfalle per sentire meno il peso di uno stivaletto di gesso: vola la fantasia e la creatività dei piccoli pazienti del Giovanni XXIII che stanno aderendo a “Calma e gesso”.

Le prime foto del concorso lanciato dall’unità operativa di ortopedia del Giovanni XXIII sono state pubblicate sulla pagina Instagram del Policlinico e si potrà partecipare fino al 30 settembre.

I simboli e i messaggi di pace sono tra le decorazioni più ricorrenti sui gessi dei piccoli pazienti di ortopedia del Giovanni XXIII. Ma c’è anche un avambraccio decorato con il guanto dell’infinito di Thanos della Marvel, richiami alle squadre di calcio, SpongeBob sul piede del piccolo in trattamento per piede torto congenito e delle farfalle per sentire meno il peso di uno stivaletto di gesso.

Sono le prime foto arrivate per il concorso “Calma e gesso”, lanciato dall’unità operativa di ortopedia del Giovanni XXIII per stimolare la creatività e la fantasia dei bambini con l’obiettivo di alleggerire il periodo in cui sono immobilizzati con il gesso. Verrà premiata la fantasia e l’impegno, ma anche il gradimento sulle foto, pubblicate sulla pagina instagram “Calma e gesso”.

A chi è rivolto il concorso e i termini

Si ricorda che possono partecipare fino al 30 settembre tutti i bambini da 0-18 anni che sono in trattamento con apparecchio gessato dell’ortopedia dell’ospedale pediatrico. Basta decorare il gesso, scattare fino a 3 foto e partecipare al concorso inviando una email all’indirizzo calmaegesso23@gmail.com . In caso di neonati i gessi potranno essere decorati dai genitori.

I premi in palio

Tanti i premi in palio peluches Trudi, abbigliamento Macron, accessori per cameretta Nuovoarredo, giochi per bambine e bambini Babylandia e Epoch, maglia del Ssc Bari Calcio e forniture Ferrero. Tutte aziende che hanno volontariamente e gratuitamente supportato l’unità di ortopedia del Giovanni XXIII per la realizzazione del concorso. La premiazione è in programma il 15 ottobre 2022.