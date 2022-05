Taranto, lutto nel mondo della scuola

TARANTO – È scomparso Stefano Milda, dirigente scolastico in pensione dal 1° settembre 2018, a lungo alla guida del liceo “De Ruggieri” di Massafra. dove subentrò al suo posto la dottoressa Elisabetta Scalera, tarantina, proveniente dall’istituto comprensivo “Vico – De Carolis” di Taranto, nel quartiere Tamburi.

Stefano Milda, 69 anni, per ben 10 anni è stato alla guida del Liceo di Massafra, dove è stato promotore e compartecipe di tante iniziative culturali .

Alla famiglia del professor Milda le più sentite condoglianze dalla direzione e dalla redazione de “Lo Jonio” e un grazie per l’impegno e per l’impronta che Stefano – membro, fra le altre associaizone, della “Dante Alighieri”, ha dato all’istituzione scolastica principale di Massafra e di quelle che ha presieduto nel suo precedente e brillante percorso professionale iniziato molti anni fa in Sicilia., e l’augurio per un felice e meritato pensionamento.