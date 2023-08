Comunali, Con e Senso civico fanno squadra

BARI – Una lista unica che guardi al territorio e che punti alla partecipazione dei cittadini. Comunali 2024, anche dalla sfera del civismo si scaldano i motori in vista della nuova tornata elettorale che inizierà già il prossimo autunno con le elezioni per il primo cittadino di Foggia per arrivare alla prossima primavera – tra maggio e giugno – quando sarà fissato l’election day per comunali – Bari e Lecce in prima linea – e le Europee.

Il neo coordinatore regionale di Con – la civica che fa capo al governatore Michele Emiliano – Michele Boccardi, guarda a possibili alleati come Alfonso Pisicchio e la sua Senso Civico, lista rimasta fuori dal consiglio di via Gentile nonostante il suo supporto alle regionali 2020. Questo, infatti, illo tempore, aveva lasciato con l’amaro in bocca l’ex assessore della prima Giunta Emiliano, una bocca talmente amara da far allontanare la civica dalla sfera gravitazionale del governatore. E così, per risolvere il problema e far ritornare Pisicchio e Co. sui suoi passi, ecco che interviene l’ex senatore azzurro. L’ipotesi più accreditata è che Con e Senso Civico possano traghettarsi insieme verso le prossime elezioni amministrative con una lista unica e una comunione d’intenti che si basi su una nuova legge elettorale (che non escluda – come già successo – le liste minori dalla coazione di maggioranza), una nuova legge urbanistica (con una visione sistemica del territorio), e maggiore coinvolgimento e partecipazione da parte dei cittadini.

