Bari, Edilizia residenziale pubblica: pronti 37 milioni

BARI – San Paolo, Santa Rita e Torre a mare. Edilizia residenziale pubblica a Bari. Saranno questi principalmente i quartieri oggetto di lavori di risanamento edilizio e di efficientamento energetico che si aggiungono agli interventi già in corso nei quartieri San Pio e Catino. Ad annunciarlo, l’assessore al ramo, Vito Lacoppola che spiega come questo piano di qualificazione non abbia precedenti nella storia della città proprio perché interesserà oltre 650 famiglie. L’amministrazione – in tal senso – è riuscita a intercettare tutte le linee di finanziamento possibili, a cominciare dal Pnc e dal Pinqua del Pnrr, senza tralasciare i fondi regionali disponibili. Il tutto prevede interventi per oltre 37 milioni di euro che entro il 2026 miglioreranno la qualità della vita degli assegnatari degli alloggi comunali di Erp, con un potenziale risparmio anche in termini energetici e ambientali.

Ne quartieri coinvolti sono già partiti a fine giugno i lavori di risanamento diretti alla verifica e valutazione della sicurezza sismica, all’efficientamento energetico degli edifici e alla riqualificazione degli spazi pubblici, grazie ai finanziamenti Pnrr – Pnc (Piano nazionale per gli investimenti complementari) – Programma Sicuro Verde e Sociale.

