Comportamenti violenti, daspo per tre tifosi del Martina

La Polizia ha identificato tre tifosi del Martina, protagonisti di episodi violenti durante la partita con il Casarano, disputata allo stadio Tursi lo scorso 22 settembre. In una nota della Polizia, si legge che i “tre tifosi, nel tentativo di scontrarsi con i supporter avversari, hanno aggredito anche le Forze dell’Ordine presenti sul posto. Solo grazie all’attento servizio di sicurezza predisposto per l’evento si è evitato che la situazione degenerasse ulteriormente”.

“L’azione sembra essere stata motivata da un desiderio di vendetta per l’accoltellamento di un loro compagno prima della partita. I tre, con atteggiamenti aggressivi, hanno cercato di sfondare le barriere della Curva Nord per affrontare i tifosi del Casarano”, continua la nota.

Le indagini della Polizia, supportate dalle immagini della videosorveglianza, hanno portato all’identificazione di un 38enne, già noto alle forze dell’ordine, un giovane soccorso per abuso di alcol durante un precedente incontro e un 37enne con precedenti penali.

Il questore di Taranto ha emesso il DASPO per tutti e tre: cinque anni di interdizione dagli eventi sportivi per il 38enne e tre anni per gli altri due. Le indagini continuano per accertare ulteriori responsabilità, sia sugli scontri avvenuti dentro lo stadio che su quelli precedenti il match.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author