Comitato Fibronit Bari, ‘quando i lavori per il parco?’

“Possiamo sperare che il Natale porti sull’area della ex Fibronit gli interventi propedeutici alla realizzazione del parco della rinascita? Crediamo non sia opportuno farci attendere ancora”. È quanto sostengono i componenti del comitato cittadino Fibronit di Bari che si chiedono quando sull’area dove fino al 1985 c’era un sito industriale in cui si producevano manufatti contenenti amianto, inizieranno i lavori per la realizzazione del parco. “I tempi stringono ed è necessario non indugiare ancora”, prosegue il comitato che chiede “al sindaco di Bari, Vito Leccese, e agli assessori competenti, di informarci sui tempi certi di apertura del cantiere Fibronit e se non ci sono rischi sul rispetto dei tempi imposti dai fondi del Pnrr destinati alla riqualificazione dell’area”. “Non fateci aspettare oltre”, concludono. (ANSA).

