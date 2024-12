Bari: apre il primo ambulatorio PNES contro la povertà sanitaria

È operativo a Bari, in Via Fani, il primo Ambulatorio del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES), dedicato all’assistenza sanitaria per le persone in condizioni di bisogno socio-economico.

La fase pilota, avviata nel Distretto Unico di Bari diretto da Rosella Squicciarini, vede l’apertura dell’ambulatorio due giorni a settimana: il venerdì pomeriggio (15:00-18:30) e il sabato mattina (8:30-12:30). Qui lavorano due équipe multidisciplinari composte da medici specialisti, infermieri, un igienista del Dipartimento di Prevenzione, un assistente sociale e un amministrativo.

«La Puglia apre la strada al PNES – ha dichiarato Michele Emiliano, presidente della Regione – per garantire accesso alla sanità anche a chi vive in condizioni di fragilità, con un approccio di prossimità e inclusione». L’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Piemontese, ha aggiunto che il programma mira a rafforzare i servizi sanitari nelle aree di salute mentale, medicina di genere e screening oncologici.

Nei primi giorni di attività sono state effettuate 40 visite di base per utenti con ISEE inferiore a 10mila euro, codice STP o ENI, o esenzione per reddito. Il servizio si rivolge a una platea vulnerabile che include senza fissa dimora, famiglie a basso reddito e comunità migranti.

Fase 2 e nuovi ambulatori

Dal 19 gennaio 2025, il programma si estenderà con l’apertura di quattro nuovi ambulatori nei distretti di Grumo Appula, Altamura, Conversano e Gioia del Colle, ampliando il raggio d’azione verso ulteriori fasce di popolazione.

Un piano di 11 milioni di euro

L’Ambulatorio di Bari è il primo progetto di un piano quinquennale da 11 milioni di euro, finanziato dal PNES, che coinvolge 38 aziende sanitarie in sette regioni italiane. L’obiettivo è migliorare l’accesso alle cure, ridurre le barriere sanitarie e promuovere un modello di sanità pubblica inclusiva e di prossimità. L’acquisto di cliniche mobili attrezzate consentirà in futuro di raggiungere direttamente le comunità più isolate, offrendo cure e prevenzione sul campo.

