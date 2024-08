Collepasso (LE), il cordolgio della comunità per Giuseppe nelle parole della sindaca

Collepasso (LE) – Un’intera comunità in lutto che si stringe accanto alla famiglia di Giuseppe Russo, il 23enne di Collepasso morto a causa sa della puntura di un regno violino avvenuta lo scorso 13 luglio. All’inizio infatti quella puntura non aveva allarmato in alcun modo,risultando indolore e l’area interessata non presentava alterazioni, ma nelle ore successive è poi comparsa una lesione che ha provocato prurito, bruciore e formicolii. Nelle parole della sindaca Laura Manta tutto il cordoglio di Collepasso.

