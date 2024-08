Colapesce e Dimartino conquistano Corato

CORATO – Sono stati i protagonisti del Sanremo 2022 con la loro “Musica Leggerissima”; poi hanno conquistato le sale cinematografiche con il road movie, “La primavera della mia vita”. In ultimo il tormentone estivo prima con Ornella Vanoni in “Toy Boy” e poi con “Innamorarsi perdutamente non è mai un affare”.

I cantautori siciliani Colapesce e Dimartino hanno portato a Corato in piazza Cesare Battisti, in occasione del cartellone “Sei la mia Città” e della festa patronale, il loro live Lux Eterna Beach Estate 2024.

Dopo l’uscita dell’album acclamato dalla critica e un tour invernale che ha registrato numerosi sold out, Colapesce e Dimartino tornano sul palco con l’appuntamento estivo che prende il nome dal loro secondo album “Lux Eterna Beach”, uscito a novembre scorso. Negli ultimi anni, hanno conquistato pubblico e critica con “Musica Leggerissima” (quintuplo disco di platino) e l’album “I Mortali” (disco d’oro). Ora arrivano a Corato in occasione dei festeggiamenti in onore di San Cataldo

