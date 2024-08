Cisternino, esplosione all’interno di un trullo

CISTERNINO (BR) – Poco fa c’è stata un’esplosione all’interno di un trullo in Contrada “Caranna” nell’atto di Cisternino in provincia di Brindisi, l’allarme è scattato intorno alle 8.30 di domenica 11 agosto.

Nel momento della deflagrazione all’interno dell’abitazione c’erano alcune persone, una di trova sotto le macerie, mentre una donna è stata trasportata in ospedale, non si conoscono le sue condizioni, sul posto si stanno recando i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi. Aggiornamenti sul nostro sito.

+++ IN AGGIORNAMENTO +++

