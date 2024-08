Cisternino: cittadinanza onoraria a Stefano Barrese

L’Amministrazione Comunale di Cisternino ha conferito la cittadinanza onoraria a Stefano Barrese, Responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.

Le motivazioni del conferimento

Il Consiglio Comunale di Cisternino, nella seduta del 25.03.2024 ha approvato, il provvedimento di conferimento della Cittadinanza Onoraria, su proposta definitiva della Commissione consultiva per gli Affari Istituzionali.

Le motivazioni che hanno determinato tale importante conferimento sono da ricercarsi nel legame indissolubile e profondo che il Dott. Barrese ha con Cisternino.

Una carriera professionale di alto livello che lo ha visto arrivare al vertice della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo durante la quale non ha mai dimenticato le sue origini.

In particolare, si legge nel provvedimento approvato dal Consiglio Comunale “il suo successo ha rafforzato il legame con Cisternino, come dimostra la scelta di far restaurare a Intesa Sanpaolo la Torre dell’Orologio, un gesto di amore e dedizione verso la comunità. Un gesto simbolico che suggellerebbe ulteriormente il legame tra Stefano e Cisternino, rendendo ufficiale quello che è stato evidente per anni, Stefano è un “Figlio della nostra terra”.

Le dichiarazioni di Stefano Barrese

La Puglia è un’area molto significativa nelle strategie del gruppo Intesa Sanpaolo. A Bari abbiamo istituito la sede di una delle nostre 12 direzioni regionali, dedicando oltre 1.900 persone a questo territorio che è strategico nella dimensione di sviluppo produttivo, di innovazione, di eccellenze agroalimentari, di attrattività turistica, di commerci internazionali anche attraverso la Zes. Molto va ancora fatto per incrementare le già ampie potenzialità di questa Regione, e il nostro Gruppo a tal proposito ha messo in campo ben 5 miliardi di euro attraverso un programma di investimenti dedicato alle imprese pugliesi che vogliono attivarsi per cogliere i vantaggi di Transizione 5.0 e del Pnrr”. Così Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Cisternino (Brindisi).

Le eccellenze manifatturiere della Regione – ha aggiunto Barrese – sono apprezzate in tutto il Paese, oltre che a livello internazionale, grazie a un tessuto distrettuale particolarmente vivace. Mi riferisco alla meccatronica del Barese, alle calzature di Casarano, al mobile imbottito della Murgia e a settori come l’agroalimentare, il turistico e l’aerospaziale.

L’agroalimentare in Puglia è strategico, considerando l’importanza di questo settore per l’economia regionale e nazionale con eccellenze enogastronomiche apprezzate nel mondo. Con oltre 750 milioni di euro erogati nei primi sei mesi del 2024, Intesa Sanpaolo continua a sostenere l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese agroalimentari pugliesi, ponendosi come facilitatore nelle sfide della sostenibilità e della digitalizzazione del settore.

