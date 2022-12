Condividi su...

Linkedin email

LECCE – Essere comunità, fare rete, pensare ad un nuovo modello di economia solidale ed inclusiva per far fronte alle diverse necessità ed emergenze del territorio come le nuove povertà, economiche e sociali, o il crescente disagio di giovani e donne . E proprio per ragionare su queste tematiche si è svolto al Centro Mediterraneo di Pastorale e di Cultura di Lecce un evento organizzato dalla Cisl in collaborazione con la Caritas dal titolo: ‘E noi, cosa dobbiamo fare? Le sfide della prossimità per uno sviluppo sociale della comunità’.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts