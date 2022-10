Cinque mesi dopo la finalissima di Eccellenza, Barletta e Martina torneranno ad affrontarsi, questa volta in Serie D. L’8 maggio scorso, sul neutro di Taranto, le due formazioni pugliesi si sfidarono per un posto in quarta serie. La gara dello Iacovone venne vinta 4-2 dal Barletta, ai tempi supplementari, ma il Martina riuscì a strappare il pass per la D vincendo la finale dei playoff con l’Akragas poco più di un mese dopo, raggiungendo i biancorossi nel girone H. La graduatoria ad oggi vede le squadre di Farina e Pizzulli vivere momenti contrapposti. Da una parte il Barletta dei miracoli è primo in classifica, in compagnia della Cavese, con quattro vittorie su cinque. Dopo il primo passo falso, al debutto, in casa del Gladiator, sono arrivati ben 12 punti. Pochi, pochissimi i gol realizzati dal Barletta, appena quattro: sufficienti però per superare di misura in rapida successione Molfetta, Cavese, Francavilla e Bitonto. Peggio, in termini realizzativi, ha fatto solo il Francavilla in Sinni ultimo in classifica. Appena due le reti incassate, entrambe nella prima giornata. Sono dunque quattro partite di fila che Mattia Piersanti non subisce gol. Dinnanzi a sé il Barletta troverà la squadra che ad oggi ha subito più di chiunque altro. 11 le reti incassate dal Martina in queste prime cinque giornate. I biancazzurri sono reduci da tre sconfitte di fila ed hanno vinto solo una delle prime uscite stagionali. Ancora e compagni cercano una scossa proprio contro il Barletta. Questa volta però si giocherà in un Puttilli incandescente.