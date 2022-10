È morto a Napoli Giampiero Ventrone, attuale preparatore atletico del Tottenham di Antonio Conte. Soprannominato “Marine“, è stato un uomo di punta della Juventus dal 1994 al 2004 con Lippi e lo stesso Conte allenatori. Ventrone è morto alle 6.45 di giovedì 6 ottobre a causa di una leucemia fulminante. Era ricoverato in rianimazione all’ospedale Fatebenefratelli di Napoli: era arrivato al pronto soccorso nella serata del 4 ottobre ed era stato subito messo in ventilazione meccanica perché in coma. Da qualche giorno aveva scoperto di essere affetto da leucemia mieloide acuta. I funerali si terranno domenica 9 ottobre alle 15.00.

Napoletano di origine, Ventrone aveva 62 anni e il soprannome “Marine” derivava dalla precisione “militare” con cui preparava atleticamente i calciatori. Aveva fatto parte della spedizione azzurra di Marcello Lippi che nel 2006 vinse il Mondiale di Germania. Lavorò a Bari con Antonio Conte dal 2007 al 2009, conquistando l’ultima promozione dei biancorossi in Serie A.