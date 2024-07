Cinema italiano: è morta Maria Rosaria Omaggio

È morta, all’età di 67 anni, l’attrice Maria Rosaria Omaggio. Nata a Napoli, ma residente a Roma da molti anni, lottava da tempo contro una malattia.

Maria Rosaria Omaggio ha avuto una carriera eclettica e brillante, interpretando decine di film, spettacoli teatrali e serie tv. Inoltre, è stata autrice di libri, regista di spettacoli di prosa e opere liriche. La sua interpretazione di Oriana Fallaci nel film “Walesa, l’uomo della speranza” di Andrzej Wajda le ha valso il premio Pasinetti alla Mostra del cinema di Venezia.

La carriera cinematografica di Maria Rosaria Omaggio è iniziata nel 1976 con film come “Roma a mano armata” e “Squadra antiscippo”, accanto a Maurizio Merli e Tomas Milian. Tra i film più noti in cui ha recitato si ricordano “Culo e camicia” di Pasquale Festa Campanile, “Giocare d’azzardo” di Cinzia TH Torrini e “Le avventure dell’incredibile Ercole” di Luigi Cozzi. Ha lavorato anche in “Guido che sfidò le Brigate Rosse” di Giuseppe Ferrara e “L’ave Maria” di Ninì Grassia.

In televisione ha partecipato a numerosi varietà e fiction, tra cui “Canzonissima”, “Caro maestro 2”, “Donne di mafia”, “La squadra” e “Don Matteo 5”. Ha prestato la sua voce a Oriana Fallaci in radio e audiolibri, tra cui “La rabbia e l’orgoglio” e “Se nascerai donna”.

Il teatro ha visto Maria Rosaria Omaggio ideare e interpretare “Le parole di Oriana in concerto”, spettacolo trasmesso su Rai5 e RaiPlay, e andato in scena anche a New York nel gennaio 2020. Nel 2022, ha interpretato zia Memè nel film “Sabato, Domenica e Lunedì” di Edoardo De Angelis, che ha vinto il Nastro d’argento come miglior tv movie.

Tra i suoi ultimi lavori, lo spettacolo “Casa Pianeta Terra” ha voluto sensibilizzare il pubblico sull’importanza del nostro pianeta. A maggio 2023, durante la Notte dei Musei a Roma, ha presentato “chiamalavita” con Grazia Di Michele, in omaggio a Italo Calvino e ai bambini vittime di guerra.

Maria Rosaria Omaggio era anche una sportiva appassionata, praticava il Tai Ji dal 1988 diventando istruttrice federale del Centro Sportivo Italiano. Per il suo impegno sociale, nel 2005 è stata nominata Goodwill Ambassador Unicef. La scomparsa di Maria Rosaria Omaggio lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo e in tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata.

