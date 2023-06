Ciclismo: Meeting Nazionale U13, incetta di allori per i baby pugliesi

I giovanissimi under 13 della Puglia hanno fatto la loro parte riuscendo a conquistare un “posto al sole” in occasione del Meeting Nazionale dei Giovanissimi FCI che ha avuto luogo a Montesilvano in Abruzzo.

Da tutta Italia, isole comprese, si sono dati sportivamente battaglia 1.300 bambini partecipanti di età compresa tra i 7 e i 12 anni, in rappresentanza di 163 società con la Puglia che è stata onorevolmente rappresentata da: Ludobike Scuola di Ciclismo (unico team a entrare nella top 25 con il 17.mo posto nella classifica finale e prima delle pugliesi), Team Go Fast Puglia, Kalos Scuola di Ciclismo strada-fuoristrada, Mtb Casarano, Andria Bike, Scuola di Ciclismo Franco Ballerini Bari, MM Bike Andria-Resto al Sud, Fusion Bike e Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro.

Alla ribalta i baby atleti pugliesi tra strada, mountain bike, gimkana e sprint, capaci di cogliere quattro primi, tre secondi e altrettanti terzi posti, oltre a svariati piazzamenti entro la top-10, premiando il grosso e prezioso lavoro svolto dai tecnici durante la loro permanenza in Abruzzo.

PRIMI POSTI

Antonio Alberto Malerba (Team Go Fast Puglia) mountain bike G5

Antonio Alberto Malerba (Team Go Fast Puglia) strada G5

Oscar Carrer (Fusion Bike) mountain bike G6

Lorenzo Gonnella (Ludobike Scuola di Ciclismo) mountain bike G5

SECONDI POSTI

Manuel Di Ruggiero (Ludobike Scuola di Ciclismo) mountain bike G3

Oscar Carrer (Fusion Bike) strada G6

Martina Giuliese (Ludobike Scuola di Ciclismo) mountain bike G6

TERZI POSTI

Luca Gonnella (Ludobike Scuola di Ciclismo) mountain bike G1

Andrea Saracino (Scuola di Ciclismo Franco Ballerini Bari) mountain bike G5

Daniele Losacco (Kalos Scuola di Ciclismo strada-fuoristrada) mountain bike G6

