“Ciao Darwin” continua a parlare pugliese: in tre nella squadra degli “Influencer”

L’ultima puntata di “Ciao Darwin” (noto game show televisivo in onda ogni venerdi sera su Canale 5) ha ospitato tre concorrenti pugliesi: Antonio Pugliese, Barbara Grasso e Amedeo Venza. Entrambi hanno fatto parte della squadra degli “Influencer”, usciti sconfitti dalla sfida contro la compagine dei “Lavoratori”. Due dei tre giovani volti Made in Puglia hanno raccontato così ai nostri microfoni la loro esperienza.

Antonio Pugliese: “È stata un’esperienza fantastica, che rifarei assolutamente. Son cresciuto con quel programma, come un po’ tutti, e farne parte è stato eccezionale. Ho conosciuto tante persone meravigliose. È stato esattamente come lo immaginavo. C’era tanta ansia, perché era la mia prima esperienza televisiva su una rete nazionale. Rivedermi però è stato davvero emozionante, ero incredulo di essere lì in TV. Un po’ mi sono commosso e insieme a me anche i miei genitori. Un’emozione indescrivibile”.

Barbara Dogtrainer: “L’esperienza a Ciao Darwin è stata una delle più divertenti alle quali abbia mai partecipato. Ho rappresentato l’influencer cinofila che sponsorizza croccantini, corsi di addestramento e articoli per cani. La squadra degli influencer nel giro di due giorni è diventata una nuova grande famiglia per me, si sono creati nel corso dei preparativi e della registrazione legami forti e sinceri. Anche se non è stata la prima volta per me essere in TV su una rete nazionale, rivedermi in una trasmissione che ho amato fin da piccola, é stato emozionantissimo. Inoltre, aver partecipato come concorrente all’ultima edizione della storia di Ciao Darwin, rappresentando ciò che sono, è stato un grande onore”.

