Che c’è di nuovo nell’ultimo numero de Lo Jonio? Leggi gratis…

E’ interamente dedicata alla cantieristica e alla blue economy la copertina del numero 344 del settimanale “Lo Jonio” in distribuzione gratuita nelle edicole e nei centri commerciali da domani sabato 12 ottobre.

Un numero che, come sempre, è possibile anche leggere comodamente da casa attraverso questo link.

In prima pagina “Barche e Yacht fanno rotta sulla Puglia” con Sgm e Sea Style company, parliamo del cantiere Tmf ed Ecodì e del Salone Nautico di Puglia a Brindisi.

In apertura, dopo il boom del turismo pugliese, la storia di copertina con il varo del secondo mega yacht a Taranto realizzato da SGM, Sea Style e Costruziono generali; poi l’editoriale del direttore Putzolu sui ritardi burocratici che appesantiscono l’attività imprenditoriale; a seguire la presenza del gruppo Marraffa nel varo, il focus sul cantiere TMF Ecodì, i rallentamenti per l’insediamento di Cantieri di Puglia nello yard ex Belleli, il programma dei Taranto Port Days.

Nelle pagine successive l’aggiudicazione dei lavori per la stazione Taranto Nasisi, i protagonisti dello Snim, le giornate Fai d’autunno, un intervento del presidente Anche Taranto Vito Messi sul rilancio urbano, il rafforzamento della Bcc Avetrana, la chiusura di Re-think a Taranto, il Taranto Biotech Days.

Subito dopo le rubriche Ditelo all’otorino, Ditelo all’ortopedico, un convegno a Palagianello sulla medicina d’urgenza, i Libri della Settimana, il bis di Novella Pastorelli alla guida del Consorzio Primitivo Manduria, l’intervento di Paolo De Stefano, la satira vincente di Paolo Piccione, l’intervento di Fabio Caffio sui monumenti tarantini.

Infine lo sport con la New Basket Brindisi in A2, il Taranto Calcio, il punto sulla serie D.

𝐵𝑢𝑜𝑛𝑎 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒 𝑏𝑢𝑜𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛 “𝐿𝑜 𝐽𝑜𝑛𝑖𝑜”, 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟𝑒 per la tua settimana! 𝑇𝑢𝑡𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑢 𝑤𝑤𝑤.𝑙𝑜𝑗𝑜𝑛𝑖𝑜.𝑖𝑡.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author