Cessione Barletta, settimana di equilibri delicati

BARLETTA – Nuova settimana di equilibri delicati in casa Barletta Calcio, con la trattativa per la cessione del club biancorosso che resta sotto i riflettori e mantiene la piazza col fiato sospeso. Michele Dibenedetto resta il candidato principale nella successione a Mario Dimiccoli: il presidente onorario e l’ex main sponsor hanno intensificato i contatti nel corso dell’ultima settimana, anche con un incontro a cena per aggiornare e sviluppare ulteriori dettagli tra le parti.

Aggiornamenti concreti, però, potrebbero arrivare solo nei prossimi giorni, senza una precisa scadenza. L’unica, al momento, resta quella del 31 maggio ma solo nell’ottica di un eventuale ripescaggio in Serie D. Alla presentazione della domanda, nei termini tra il 4 e l’8 luglio, bisognerà allegare la documentazione attestante il pagamento degli emolumenti relativi ai tesserati biancorossi, da saldare proprio entro la fine di maggio.

Dibenedetto resta dunque in attesa di novità da Dimiccoli, mentre Agnello e Romano restano defilati pur avendo formulato le rispettive proposte di acquisizione. Nessuna opzione realmente scartata, ma è l’imprenditore barlettano ad essere in vantaggio nella trattativa con l’attuale presidente onorario. La politica, nel frattempo, resta fuori, con il sindaco Cannito che interverrà soltanto in caso di consegna del titolo sportivo a Palazzo di Città.

