Cessione Barletta, Romano atteso in città per chiudere l’accordo

BARLETTA – La trattativa per la cessione del Barletta Calcio potrebbe essere ad un punto di svolta. Arturo Romano, ex presidente della Viterbese, è atteso in città nelle prossime ore per chiudere l’accordo con il presidente onorario biancorosso Mario Dimiccoli.

Ancora da definire nel dettaglio i termini dell’operazione, ma il potenziale acquirente del club dovrebbe fare il suo ingresso in società acquisendo la maggioranza delle quote della SSD, lasciando la minoranza a Francesco Dimiccoli, attualmente con il 40% delle quote biancorosse.

La chiusura ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore o direttamente mercoledì, con Romano preferito a Dibenedetto secondo le condizioni poste da Mario Dimiccoli. L’ex presidente della Viterbese, che ha chiuso in maniera burrascosa la sua esperienza laziale, potrebbe essere il nuovo proprietario del Barletta a partire da questa settimana.

