Cerignola, un trittico importante per confermarsi ad alti livelli

CERIGNOLA – Per il Cerignola è l’ora delle conferme. Le prestazioni ci sono, adesso è arrivata anche la vittoria, un carico di fiducia e autostima dopo la serie di pareggi che aveva tenuto la squadra lontana dai vertici della classifica. Comincia, quindi, la settimana delle risposte, dopo cui si potrà tirare un bilancio certamente più veritiero su questo inizio di stagione degli ofantini. Sabato al “Monterisi” arriva il Latina, squadra competitiva ed attualmente nel gruppone delle seconde in scia della capolista Juve Stabia. Nel turno infrasettimanale ci sarà la delicatissima trasferta di Avellino, contro i lupi allenati proprio da quel Michele Pazienza che ha lanciato l’Audace tra i professionisti, per lui sarà la prima volta da ex. Poi la sfida interna contro la Casertana, una delle grandi deluse di questo avvio di stagione. Senza dimenticare le successive sfide contro Monopoli e Catania, ma si andrebbe un po’ oltre. Un trittico di gare importante, di livello, che potrebbe mostrare il reale valore di questo Cerignola, attualmente imbattuto ma con un bottino di 6 pareggi e 2 vittorie.

Nel frattempo, la testa di Ivan Tisci e dei suoi ragazzi è rivolta alla partita contro il Latina, in programma sabato alle 18:30. Il tecnico dovrà far fronte a diverse defezioni: salvo sorprese, non ci saranno Leonetti, Ghisolfi, Sainz-Maza e Gonnelli, oltre al lungodegente Bezzon. Il consueto 4-3-2-1 non dovrebbe variare: in mezzo al campo Tascone e Ruggiero dovrebbero supportare Capomaggio, in avanti Malcore verso il ritorno alla titolarità, alle sue spalle D’Andrea, oltre al ballottaggio tra D’Ausilio e Sosa.

