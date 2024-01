Cerignola, ufficiale il rinnovo di Coccia fino al 2025

CERIGNOLA – Altro rinnovo in casa Audace Cerignola, è ufficiale infatti il prolungamento di Giuseppe Coccia fino al 2025. Il terzino classe ’93 è arrivato in gialloblù nell’estate del 2022 dal Potenza ed ha totalizzato finora 44 presenze (condite da 2 gol) con il club ofantino.

Questo il comunicato ufficiale: “Prosegue l’attività di consolidamento del proprio patrimonio calcistico in casa Audace Cerignola. Un percorso avviato in questi mesi dal presidente Nicola Grieco di concerto con il direttore generale Francesco Dibiase e il direttore sportivo Elio Di Toro. Ai rinnovi comunicati nei passati mesi si aggiunge quello del centrocampista Giuseppe Coccia che prolunga il suo rapporto con l’Audace Cerignola sino al 2025. In bocca al lupo Peppe!“

