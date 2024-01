Virtus Francavilla, a breve l’annuncio di Garofalo: il calciatore è già in città

Sarà Vincenzo Garofalo il quarto innesto della sessione invernale di calciomercato della Virtus Francavilla. Il centrocampista classe ’99 arriva dal Brescia, e nelle prossime ore sarà ufficiale il suo approdo in biancazzurro. Già in città questa mattina, l’ex Foggia ha avuto modo di svolgere un primo allenamento agli ordini di mister Occhiuzzi, che forse già in vista della trasferta di Crotone potrà contare su un mediano in più.

Il 24enne nativo di Avellino ha raccolto 15 presenze nel corso della passata stagione tra Brescia (in Serie B) e Trento (girone A di Lega Pro) collezionando anche un gol. La casacca del Foggia l’ha invece indossata 65 volte, con otto reti all’attivo, tra il 2020 ed il 2022.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp