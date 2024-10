Cerignola: Sport e Salute pronta a supportare Comune per nuovo Monterisi

La società statale Sport e Salute SpA ha espresso la propria disponibilità a sostenere l’amministrazione comunale nella realizzazione di uno stadio modulare con una capienza compresa tra gli 8.000 e i 12.000 posti. La comunicazione è arrivata il 25 ottobre al protocollo del Comune di Cerignola, dopo una call avvenuta il 16 ottobre tra il sindaco Francesco Bonito, gli assessori Pietro Gianfriddo (Bilancio) e Michele Lasalvia (Lavori pubblici), e i vertici di Sport e Salute, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris.

La società ha offerto la propria collaborazione per la progettazione tecnica e le procedure di gara, garantendo il supporto delle proprie competenze per assicurare un processo efficiente e un risultato che risponda alle aspettative dei cittadini. “Siamo certi che potremo contribuire alla realizzazione di un’infrastruttura d’eccellenza, capace di promuovere lo sviluppo sportivo e sociale della città”, si legge nella comunicazione.

Il progetto ha ricevuto l’indirizzo dell’Istituto per il Credito Sportivo, leader nazionale nel finanziamento di infrastrutture sportive, con cui il sindaco Bonito ha discusso i termini per un mutuo di 8 milioni di euro, somma stimata per la costruzione di uno stadio moderno e funzionale, rispondente alle attuali esigenze del pubblico e delle società sportive. L’obiettivo è creare una struttura che possa ospitare eventi e attività sociali, massimizzando l’impatto positivo per Cerignola.

“Vogliamo liberare migliaia di cittadini e decine di attività economiche dai disagi legati alle partite al Monterisi, e offrire spazi adeguati ai giovani delle scuole calcio,” ha dichiarato il sindaco Bonito. “Il nuovo stadio sarà il primo passo per realizzare la Cittadella dello Sport su un’area di 25 ettari, inserita nel Piano Urbanistico Generale”.

Il sindaco ha sottolineato come il Monterisi non sia più adeguato alle attuali esigenze, sia in termini di funzionalità che di sostenibilità economica. “Negli ultimi due anni abbiamo speso oltre un milione di euro in manutenzioni, ed è insostenibile continuare così – ha aggiunto Bonito -. La costruzione del nuovo stadio e, a lungo termine, della Cittadella dello Sport genererà lavoro e investimenti, rendendo Cerignola un polo più attrattivo anche per eventi non calcistici”.

Il sindaco ha infine confermato che il Comune è pronto a prendere una decisione coinvolgendo il Consiglio comunale, con l’obiettivo di proiettare la città e la sua comunità verso un futuro migliore.

