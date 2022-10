“Ci dispiace per il risultato, siamo stati puniti da un episodio, ma se analizziamo la partita con lucidità dobbiamo ammettere che siamo stati poco cattivi sotto rete – spiega Michele Pazienza, allenatore del Cerignola, dopo il ko casalingo con la Gelbison -. Nonostante loro giocassero sempre dietro la linea del pallone, siamo riusciti a creare due-tre occasioni, ma non siamo stati bravi a concretizzarle. Al contrario, la Gelbison ha saputo sfruttare l’unica palla gol su azione d’angolo. Dobbiamo lavorare proprio sull’attenzione perché abbiamo subito ancora su palla inattiva. Era una partita alla nostra portata e dovevamo fare punti. Dobbiamo correggere in fretta gli errori perché il campionato non ti aspetta, poi diventa difficile recuperare i punti persi”. (Foto Audace Cerignola)