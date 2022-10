“Affrontavamo una grande squadra, sicuramente in difficoltà, ma che ha speso tanto e che vuole lottare per vincere il campionato – dice Eziolino Capuano, allenatore del Taranto, dopo il successo di misura nel derby col Foggia -. È stata una partita difficilissima, abbiamo sprecato e avevamo paura di girare palla. La vittoria, però, è legittima ed è frutto della sofferenza. Avevamo preparato benissimo la partita e il nostro gol lo dimostra. Abbiamo reagito alla sconfitta di Pagani e voglio dedicare questi tre punti a chi era presente, a chi era a casa e chi ha sempre creduto nel sottoscritto portandomi a Taranto. Questa vittoria ha un valore inestimabile, abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo e abbiamo giocato con carattere. Ora abbiamo 6 punti, ma ne potevamo avere almeno uno in più. Viaggiamo su una media da playoff, però il nostro obiettivo è la salvezza, anche all’ultimo secondo. Non voglio commentare il rigore assegnato al Foggia, ora godiamoci questa vittoria”. (Foto Max Todaro)