Cerignola nel segno della continuità, tra rinnovo di Raffaele e mercato

CERIGNOLA – Il Cerignola nel segno della continuità, è ufficiale il prolungamento del contratto di Giuseppe Raffaele fino al 2026. Arrivato a marzo, il tecnico siciliano ha stretto ulteriormente il proprio rapporto con il club. Con lui è arrivata la svolta, la scalata fino al settimo posto, conclusa poi al secondo turno playoff. La permanenza del ds Di Toro ed il rinnovo di Raffaele danno inizio, a tutti gli effetti, ad un nuovo ciclo che dovrà portare nel tempo l’Audace a strutturarsi definitivamente sotto più punti di vista, dopo i primi due anni di ambientamento, e che ambientamento alla categoria. Con la rinnovata fiducia al tecnico, la società ribadisce le proprie ambizioni: Raffaele predilige elementi preparati, solitamente con una certa esperienza per condurre campionati di spessore. In tal senso, forte sintonia tra la proprietà e l’area tecnica, con ds ed allenatore a stretto contatto nell’allestimento dell’Audace formato 24/25. Le situazioni che per prime tengono banco riguardano i calciatori in scadenza, per la maggior parte elementi di una certa rilevanza. Krapikas è oggetto di valutazione, su diversi aspetti, le prossime settimane chiariranno le possibilità o meno di rinnovo del portiere lituano, nota lieta di questa stagione. Allegrini potrebbe salutare Cerignola dopo sei campionati, valigie anche per Bianco. Riflessioni inoltre su Sainz-Maza, in questo caso servirebbe trovare l’accordo di rinnovo tra le parti, tra ingaggio, durata e condizioni varie. Tutto da decifrare anche il futuro di Vuthaj, bisognerà capire se l’albanese rispecchi o meno l’identikit di attaccante preferito da Raffaele, che nel frattempo avrebbe già segnalato o dato il suo gradimento a diversi profili che presto potrebbero diventare obiettivi di mercato. Tra gli attaccanti graditi al ds Di Toro ci sarebbe Luca Fabrizi, in scadenza con il Latina e reduce da 8 gol in nerazzurro nell’ultimo campionato, calciatore già attenzionato a gennaio con cui ci sarebbero dei contatti. In uscita la filosofia societaria è chiara: nessuno è incedibile, ma i pezzi pregiati vanno via soltanto dinanzi a cifre irrinunciabili e possibilmente in categoria superiore. Nelle ultime ore si sarebbe registrato un primo contatto con il Catania, club interessato a Galo Capomaggio. Situazione, però, ancora allo stato embrionale.

Al di là del mercato, un’importante novità riguarderà la preparazione estiva, il ritiro non si svolgerà, come di consueto, a Palena, il ballottaggio è tra la località umbra di Cascia e San Giovanni Rotondo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author