CERIGNOLA – La prima del Cerignola davanti ai propri tifosi in questo 2023 non sarà una partita come le altre. Al “Monterisi”, infatti, arriverà la Fidelis Andria, per un derby sentito e per una giornata all’insegna dello sport. Gli uomini di Pazienza vogliono riscattare l’amara beffa di Avellino con quella che sarebbe l’ennesima prestazione positiva tra le mura amiche. Difronte però ci sarà una Fidelis quasi disperata, alla ricerca di punti per respirare e tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona play-out. Tra i gialloblù mancherà Ismail Achik, l’uomo del momento in terra ofantina. Il marocchino è squalificato per somma di ammonizioni e dunque tornerà direttamente per la gara di Catanzaro. Uomo mercato, con la società che vuole blindarlo almeno fino a giugno, Achik sarà un’assenza pesante: Pazienza potrebbe comunque non rinunciare al 3-5-2, modulo non previsto ad inizio stagione ma probabilmente il più adatto a questa rosa. Non dovrebbero esserci ulteriori defezioni, l’assetto iniziale probabilmente non varierà più di tanto rispetto a quello presentato contro il Giugliano. Sarà inoltre la partita di un ex in particolare, il direttore sportivo biancazzurro Mariano Fernandez, protagonista a Cerignola della promozione in Serie D conquistata nel 2017. Si prevede un’ottima cornice di pubblico: la famiglia Grieco ha deciso di mantenere i prezzi popolari con i quali si è chiuso il 2022, la città ha risposto e sembra voler continuare a farlo. C’è un patrimonio da preservare, ovvero il quinto posto e il netto margine sui bassifondi della classifica. La Fidelis Andria non sarà un avversario comodo, gli uomini di Doudou vorranno riprendersi i tre punti che la truppa di Pazienza portò via dal “Degli Ulivi” lo scorso 14 settembre.

