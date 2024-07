Cerignola, in arrivo Velàsquez per la difesa. C’è il sì di Cuppone

È Santiago Velàsquez il difensore argentino che il direttore sportivo del Cerignola, Elio Di Toro, aveva svelato in diretta a Speciale Calciomercato di venerdì 12 luglio. Il classe 2001, connazionale del futuro compagno di reparto Visentin, sostituirà numericamente l’ex capitano gialloblù Allegrini. Ultima stagione al Guillermo Brown, squadra argentina militante nella Primera B Nacional, seconda divisione.

Passi in avanti importanti nella complessa trattativa per Luigi Cuppone: c’è il sì dell’attaccante del Pescara che gradisce la destinazione ed è pronto a ritrovare Giuseppe Raffaele, resteranno però da ultimare ancora dei dettagli che, al momento, impediscono la chiusura definitiva dell’operazione. L’obiettivo del club è quello di integrare Cuppone già in settimana, entro la partenza per il ritiro di San Giovanni Rotondo.

