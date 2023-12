Cerignola, il peso dell’attacco sul bomber “ritrovato” Malcore

CERIGNOLA – Il Cerignola si affida al bomber “ritrovato” Giancarlo Malcore per uscire da un periodo non eccellente e tornare quanto prima al successo. In vista della sfida contro il Picerno, l’attaccante è pronto ad essere il trascinatore dei suoi, oltre che primo pensiero per la difesa lucana. Lo stesso Malcore è stato testimonial della nuova quarta maglia presentata dal club ofantino. Il servizio.

