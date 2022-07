Il 𝗖𝗲𝗿𝗶𝗴𝗻𝗼𝗹𝗮 ufficializza 𝗜𝘀𝗺𝗮𝗶𝗹 𝗔𝗰𝗵𝗶𝗸. Esterno d’attacco, classe 2000, vestirà i colori gialloblu anche in Serie C. Nelle ultime due stagioni a Cerignola, con Michele Pazienza in panchina, 62 presenze, 12 gol e 20 assist. Nasce calcisticamente nella Polisportiva Cutro, squadra della sua città. Nella stagione 2018/2019 totalizza tre presenze in Lega Pro con la maglia del Rende per poi passare nell’ambito della stessa stagione al Castrovillari in D (10 presenze). Il seguente anno torna a Rende in C (1 presenza) per poi trasferirsi al Roccella dove colleziona 7 presenze e una rete.

Intanto, con un video pubblicato sulla pagina Facebook, il club ha presentato le nuove maglie: