Cerignola, entusiasmo e consapevolezza. Cisco per chiudere il mercato

Quattro gol segnati, tre punti all’attivo già alla prima giornata, conquistati nella trasferta più lontana del campionato, quella che temono un po’ tutti. Meglio non poteva incanalarsi questo avvio di stagione per un Cerignola più che mai ambizioso. Perchè la verità è che alla pubblicazione dei calendari, un po’ a tutti era tornato alla mente il traumatico debutto di due anni fa a Pontedera contro il Monterosi, 3-0 secco in mezzora e subito primo k.o. tra i professionisti. A Biella è avvenuto l’esatto contrario, 3-0 secco nella prima mezzora sì, ma per il Cerignola, capace di annichilire la Juve Next Gen con la sua aggressività, marchio identitario di Giuseppe Raffaele, e con l’intesa di una coppia d’attacco che promette scintille. È stata la prima vittoria all’esordio in Serie C per i gialloblù, già citata la debacle di Pontedera, un anno fa al “Monterisi” arrivò la doccia gelata contro il Messina, un 2-2 in cui il pari biancoscudato giunse a tempo praticamente scaduto, fu l’inizio della “pareggite cronica” con Tisci alla guida, ormai un lontano ricordo.

Un poker quello alla Juventus, celebrato in maniera storica dalla piazza, sui social e non solo, per la prima volta gli ofantini si sono misurati, seppur la seconda squadra, con una realtà così importante e che dà la misura di una dimensione che i gialloblù mai avevano raggiunto nella loro storia. Tanto entusiasmo, dunque, in vista del debutto interno contro il Messina di venerdì sera, che sarà preceduto inevitabilmente dalle ultimissime operazioni di mercato. L’ambiziosa campagna acquisti del ds Di Toro non sembra infatti essere finita qui, l’ultimo obiettivo si chiama Andrea Cisco, laterale sinistro del Sudtirol ex Virtus Francavilla, la trattativa sarebbe a buon punto e, qualora dovesse concretizzarsi, comporterebbe delle manovre in uscita. Alla dirigenza quindi il compito di ultimare un organico che possa sedersi al tavolo dei grandi del Girone C, ai tifosi quello di affollare i botteghini.

