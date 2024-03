Cerignola, Di Toro non si nasconde: “Valutiamo posizione di Tisci”

“Chi sostiene che il Cerignola con questa sconfitta abbia toccato il fondo, sbaglia di grosso, perché al netto di tutte le negatività siamo a qualche punto dai playoff. Se ci trovassimo al posto del Monterosi, che ha speso più di noi, allora si potrebbe dire di aver toccato il fondo”. Queste le parole di un deluso Elio Di Toro, ds del Cerignola, ad Antenna Sud nel corso di Extra Time.

”Non ci aspettavamo di perdere così con il Monopoli ed è normale che una sconfitta del genere ci porti a delle riflessioni profonde. Abbiamo sempre difeso le nostre scelte, anche nei momenti più negativi della stagione, ma alla luce di questa batosta è giusto trovare delle soluzioni per il nostro futuro: dopo 31 partite abbiamo la visione piuttosto completa della situazione. È ovvio che dopo tre anni in un certo modo, ora ci troviamo in una posizione delicata che ci porta a prendere delle decisioni: dobbiamo farci un bagno di umiltà e con educazione analizzare il momento”.

