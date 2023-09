Cerignola, con la Juve Stabia in cerca di conferme. Riecco Leonetti

CERIGNOLA – Lunedì sera al “Monterisi” arriva una delle due capoliste del Girone C, la Juve Stabia di Pagliuca reduce dal secco 3-0 rifilato al Potenza e miglior difesa del campionato con un solo gol subito in quattro gare. Il Cerignola è in crescita, la vittoria contro il Brindisi e il pareggio di Crotone hanno messo in risalto la mano di Tisci, ora è il momento delle conferme. Dunque, altro banco di prova importante per gli ofantini, chiamati ad una prestazione pressoché perfetta contro la compagine al momento più in forma del girone. Il reparto offensivo ritroverà finalmente un elemento di prim’ordine come Vito Leonetti: scontate le tre giornate di squalifica, l’ex Turris ha fame di riscatto e punta a diventare la nuova stella di questo Cerignola. La difesa ha dato buoni segnali nella gara dello “Scida”, peccando però di superficialità sul gol incassato nel recupero. Ligi-Martinelli resterà la coppia di riferimento anche lunedì sera contro le vespe, l’ex Catanzaro è chiamato a riscattare un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Tentardini potrebbe tornare titolare a sinistra, Russo invece giocherebbe a destra. A centrocampo Tascone e Ruggiero dovrebbero essere gli interni, Capomaggio sta ingranando dopo un inizio non entusiasmante, salvo sorprese in cabina di regia ci sarà nuovamente l’argentino. I dubbi più importanti per Tisci, probabilmente, riguardano l’attacco. Ancora una volta, il tecnico avrà l’imbarazzo della scelta. Leonetti ha voglia di spaccare il mondo e potrebbe esordire dal primo minuto, ma al fianco di chi? D’Andrea e D’Ausilio stanno bene, difficile rinunciare ad uno dei due. Malcore non segna da due gare ma sarà comunque il pensiero principale per la difesa meno battuta del campionato.

