Esordio casalingo in campionato per il Cerignola, chiamato a riscattare la netta sconfitta all’esordio con il Monterosi. Il 3-0 di Pontedera brucia ancora tanto, lo fa capire lo stesso Michele Pazienza alla vigilia. “La squadra ha voglia di riscattare la sconfitta di domenica scorsa. In settimana i ragazzi hanno lavorato duramente per correggere difetti e disattenzioni che a Pontedera ci sono costati cari. Ho fiducia perché ho visto tanta voglia nei ragazzi, che sanno che solo attraverso le difficoltà si diventa più forti. Abbiamo tutte le carte in regola per disputare un buon campionato. Giugliano? E’ una neopromossa come noi, una concorrente per la salvezza, anche per questo è una sfida importante”.