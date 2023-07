Cerignola: Assalto a una stazione di servizio sulla A14

Rapina la notte scorsa nell’area di servizio dell’autostrada A14 nel territorio di Cerignola. Tre persone con il volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzione nel bar dell’area di servizio e, sotto la minaccia di un fucile, si sono fatte consegnare denaro, da quantificare, sigarette e numerosi gratta e vinci. Poi sono fuggite attraverso un varco ricavato in un cancello esterno alla linea autostradale. Indagini in corso da parte della Polizia stradale, che sta analizzando il sistema di videosorveglianza per ricavare elementi utili alle indagini.

