Cerignola, approvato in Giunta Comunale il progetto del nuovo stadio

CERIGNOLA – La Giunta Comunale di Cerignola ha approvato in mattinata il progetto per il nuovo stadio comunale, un investimento in partnenariato pubblico-privato da circa 50 milioni di euro che potrebbe divenire realtà con la realizzazione di una nuova struttura sportiva da 15mila posti ubicata nella zona periferica di via Napoli, nei pressi dello sbocco della Statale 16 in direzione Foggia. Si tratta di un progetto di alta avanguardia, auto-sostenibile e finanziato dall’azienda costruttrice GAESI in partenariato con multinazionali come BOLDYN Networks Italia, ed ASM Global, oltre che legato all’installazione della connessione 5G in tutto il territorio cittadino. Dunque, una proposta di Project Financing con finanziamento, progettazione, costruzione, gestione e manutenzione del nuovo impianto, al Comune l’onere di espropriare a fine di pubblica utilità i terreni selezionati per la realizzazione del progetto.

