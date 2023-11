Taranto: operazione antidroga, due arresti

La intensa attività antidroga della Polizia ha portato all’arresto di due presunti spacciatori di droga. I continui servizi hanno permesso ai Falchi della Squadra Mobile di individuare un uomo di 56 anni che, soprattutto di sera, si fermava davanti a circoli ricreativi per incontrare giovani, scambiando fugacemente qualcosa con loro. I poliziotti hanno notato queste interazioni sospettando attività di spaccio di droga. Dopo il monitoraggio, hanno controllato l’uomo appena uscito dalla sua abitazione, trovando droga, denaro ed elenchi di presunti clienti. L’attività si è estesa anche a un altro appartamento dell’uomo, dove sono stati recuperati ulteriori stupefacenti.

Anche un altro uomo di 50 anni è stato arrestato per presunto spaccio di droga, dopo che i Falchi hanno scoperto che aveva ripreso l’attività illecita, utilizzando un monopattino. Dopo un pedinamento, i poliziotti lo hanno bloccato mentre prelevava droga da un nascondiglio in Via Lago Maggiore. Durante il controllo, sono stati trovati nella sua tasca due involucri contenenti circa 50 grammi di cocaina. Entrambi sono stati tratti in arresto dopo il trasferimento degli atti all’Autorità Giudiziaria competente.

