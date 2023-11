Gravina: Non sarà Ciullo il nuovo allenatore, il club riprende i colloqui

Non sarà Salvatore Ciullo il prossimo tecnico dei murgiani. Nelle scorse ore c’era stato un confronto tra la società murgiana e il tecnico ma non si è andati oltre il primo contatto tra le parti. Il club gialloblù continuerà ad operare per trovare un nuovo allenatore, considerata l’imminenza della sfida col Matera, in programma domenica prossima.

