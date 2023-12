Cerignola, a Giugliano per chiudere al meglio il 2023

CERIGNOLA – Il derby vinto contro il Foggia ha addolcito gli umori in casa Cerignola, fungendo da slancio per una squadra che adesso deve tornare a ragionare partita dopo partita, il prossimo obiettivo è quello di chiudere al meglio questo finale di 2023, mettendo definitivamente alle spalle un periodo di crisi ed incertezze. Ad attendere gli ofantini c’è il Giugliano, reduce dal k.o. contro la Casertana ma in assoluto una delle sorprese più gradite del Girone C. I campani rappresentano un osso duro, l’ultimo ostacolo di un girone d’andata altalenante e contraddistinto da ben dieci pareggi in diciotto partite: l’Audace deve invertire rotta per scongiurare il rischio di cadere nell’anonimato, il Giugliano sarà un importante test per capire se e quali problemi siano stati risolti. L’ultima sfida tra le due squadre vide i pugliesi uscire dal campo con un beffardo pareggio incassato allo scadere, una costante che si è protratta anche, e soprattutto, nella stagione corrente. Un limite causato dai troppi cali di attenzione, fin troppe le versioni presentate dal Cerignola di Tisci nell’arco dei novanta minuti. La versione di un Audace frizzante, spumeggiante e anche solida, quella solidità che spesso viene meno, com’è avvenuto a Potenza e Francavilla, o che addirittura fa da padrona mettendo in secondo piano l’estetica ma portando tre punti pesanti come quelli ottenuti contro il Foggia.

La trasferta di Giugliano prima, quella di Messina poi, nel mezzo una sosta che può essere rigenerante, soprattutto per l’infermeria. L’obiettivo è raggiungere quota 28 punti al giro di boa, scavalcando così di una lunghezza il bottino di un anno fa, quello di una matricola che poi riuscì a prendere il volo nel girone di ritorno. Stesso auspicio di quest’anno, in un campionato livellato diversamente ma con un organico modellato per confermare gli standard positivi della passata stagione.

