Bari tra Cosenza, Sampdoria e calciomercato

Tra Cosenza, Sampdoria e calcio mercato sta finendo l’anno solare del Bari, atteso sabato pomeriggio dai calabresi per l’ultimo turno interno del girone d’andata. Poi si andrà a Genova e finirà la prima parte di campionato, che riprenderà il 13 gennaio con la gara interna con la Ternana. Un anno da finire bene per evitare di sprofondare in un pessimismo da cui diventerebbe difficile uscire. De Laurentiis ha parlato di aggredire il mercato, Polito di una sessione in cui il Bari non resterà a dormire, nel frattempo c’è la gara con i calabresi da vincere. Tonerà Sibilli in attacco e Brenno sarà regolarmente a disposizione. Dall’altra parte tanti ex, con Micai, D’Orazio e Marras a guidare la truppa allenata da Caserta, un allenatore che Polito conosce molto bene. Sul fronte mercato si registra l’interesse per l’esterno sinistro d’attacco del Frosinone Bidaoui, che in questa stagione non è stato utilizzato dalla formazione ciociara. Quello di Bidaoui non è l’unico nome per l’attacco. Polito segue anche Gheorge Puscas, attaccante in uscita dal Genoa (che ha messo sul mercato in uscita anche Hefti, Galdames e Jagiello) ma su cui c’è la concorrenza di Pisa e Spezia, che a sua volta farà uscire Moro. Puscas guadagna una cifra importante (un milione all’anno, circa 600 mila euro lordi da gennaio a giugno) oggetto di valutazione da parte di Polito e del suo staff.

