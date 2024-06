Centrosinistra imbattuto a Bari da 20 anni

Le note di “Bella Ciao”, intonate anche dal governatore pugliese Michele Emiliano, hanno accompagnato la vittoria della coalizione di Centrosinistra a Bari.

Il 62enne Vito Leccese, sostenuto da un’alleanza ritrovata, ha ottenuto il 70,27% dei voti al ballottaggio, diventando il nuovo sindaco della città. Il suo giovane sfidante, Fabio Romito della Lega, si è fermato al 29,73%.

Davanti al comitato elettorale di Leccese, già dopo le prime 60 sezioni scrutinate, si erano radunati numerosi cittadini e giornalisti in attesa delle prime dichiarazioni. Poco dopo le 17, Leccese è arrivato accompagnato dal presidente della Regione Emiliano e dal sindaco uscente Antonio Decaro. Un coro di “Vito, Vito” ha accolto il nuovo sindaco, che ha ringraziato Bari per il “risultato straordinario” e ha elogiato Michele Laforgia, suo sfidante al primo turno sostenuto da M5S e Sinistra Italiana, per il supporto leale.

Leccese, che al primo turno aveva ottenuto il 48% delle preferenze, ha sottolineato l’importanza del risultato ottenuto dal centrosinistra nonostante la bassa affluenza del 37,53% al ballottaggio. La coalizione, dopo un periodo di divisioni e inchieste giudiziarie, si è ricompattata, pronta a governare la città con i suoi ideali e valori.

Significativa anche la telefonata di congratulazioni della segretaria del PD, Elly Schlein, che ha visitato Bari tre volte durante la campagna elettorale. Leccese ha anticipato che nei prossimi giorni riprenderanno il lavoro per formare la squadra di governo, con l’intento di restituire fiducia nelle istituzioni a chi ha perso la speranza nella politica.

Il sindaco uscente Decaro ha espresso la sua felicità nel passare la fascia tricolore a Leccese, descrivendolo come un uomo di grande cuore e con una lunga esperienza nella pubblica amministrazione. Emiliano ha elogiato Leccese, definendolo un uomo di profonda stima e assicurando altri cinque anni di buon governo per Bari.

Il centrosinistra si prepara così a raggiungere 25 anni di governo ininterrotto della città, un risultato che potrebbe influenzare anche le future elezioni regionali. Antonio Decaro, che alle recenti elezioni europee ha ottenuto circa mezzo milione di voti, potrebbe essere il prossimo candidato alla presidenza della Regione, salvo un terzo mandato di Emiliano.

