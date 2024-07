Cena solidale organizzata a Brindisi dall’imprenditrice Velia Pugliese

A cena da Velia, per una giusta causa. La giovane imprenditrice brindisina ha infatti organizzato una serata di solidarietà in collaborazione con l’AIPD. Appuntamento il 2 agosto presso “Cerunavoltashop”. L’obiettivo dell’evento è promuovere e valorizzare l’importanza dell’inclusione. Durante la cena, i ragazzi dell’AIPD parteciperanno attivamente, contribuendo alla riuscita dell’evento attraverso la raccolta della verdura e il servizio al tavolo. In cucina, ci sarà Velia, chef dell’Azienda Pugliese e padrona di casa, che guiderà i partecipanti in un viaggio nel tempo, alla scoperta dei sapori dell’antica cucina rurale insieme alla sua famiglia. Sarà un’esperienza unica, un mix di sapori, emozioni e sensazioni.

Inoltre, una parte considerevole del ricavato della cena, sarà devoluto in beneficenza all’associazione AIPD di Brindisi. Non fartelo raccontare, partecipa e contribuisci a sostenere una buona causa! Prenotazione obbligatoria al numero: 327 984 5003

