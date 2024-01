Cementeria di Barletta, Cannito contro ampliamento inceneritore

BARLETTA – La cementeria di Barletta potrebbe ampliare le sue attività di incenerimento a ridosso del pieno centro cittadino. La storica azienda del gruppo Buzzi Unicem, sotto i riflettori per le tematiche ambientali del territorio, attende il via libera dagli organi provinciali per estendere le sue mansioni, ma il Comune di Barletta annuncia di opporsi alla potenziale variazione in programma.

L’inquinamento e la fuoriuscita delle polveri dalle ciminiere della Buzzi Unicem rappresentano uno degli allarmi principali per i residenti di Barletta, in un braccio di ferro che si protrae ormai da anni. Cannito promette impegno sulla vicenda.

