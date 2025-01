Cdm impugna legge pugliese su autorizzazioni impianti elettrici

Bari – Il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare “la legge della Regione Puglia n. 28 del 13/11/2024, recante ‘Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse’ in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, violano l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché l’art. 81 relativamente alla copertura finanziaria”. Lo riferisce la nota di Palazzo Chigi al termine della riunione.

