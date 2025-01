Call center, Fistel Cisl Puglia contro nuovo Ccnl: “Inaccettabile per lavoratori”

La Fistel Cisl Puglia si oppone fermamente al nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) siglato da Assocontact e Cisal, che introduce condizioni fortemente penalizzanti per i lavoratori dei contact center. Tra i punti critici evidenziati vi sono un aumento triennale di soli 7,74 euro, l’azzeramento delle indennità di malattia, il dimezzamento delle ore di permesso, il controllo individuale senza limiti sulle prestazioni e l’utilizzo poco trasparente dei dati lavorativi, oltre allo svuotamento della clausola sociale che garantisce l’occupazione nei cambi di appalto.

Un contratto “ribassista”

Oronzo Moraglia, segretario generale della Fistel Cisl Puglia, ha espresso la sua netta contrarietà, definendo il contratto un “colpo al settore delle telecomunicazioni”. Secondo Moraglia, l’applicazione di questo Ccnl, sottoscritto il 4 dicembre 2024, rischia di innescare un effetto domino tra le aziende del settore, trascinando anche quelle che adottano contratti più tutelanti verso una logica al ribasso.

L’appello alle istituzioni e ai grandi committenti

In vista dell’iniziativa organizzata per domani, 10 gennaio, a Bari, Moraglia ha invitato a partecipare parlamentari pugliesi, consiglieri regionali e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per discutere delle criticità. Ha inoltre chiamato in causa le principali aziende committenti, come Enel, Wind3, Poste Italiane, Intesa San Paolo e molte altre, chiedendo un sostegno concreto per salvaguardare i diritti dei lavoratori.

Effetti devastanti sul settore

Moraglia ha sottolineato che l’adozione del nuovo contratto potrebbe costringere molti lavoratori part-time a lasciare il settore per l’impossibilità di sostenere le proprie famiglie. Ha inoltre ricordato che l’8 gennaio è stato richiesto un tavolo interministeriale, che i Ministri Urso e Calderone convocheranno entro febbraio, per affrontare la questione. Nel frattempo, proseguiranno le mobilitazioni a livello nazionale.

