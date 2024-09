Catania, che entusiasmo! È caccia al biglietto per la sfida con il Picerno

Sette punti in tre partite valgono la testa della classifica ed una dosa di entusiasmo tale, da rendere Catania, l’ombelico del Mondo della terza serie nazionale. La squadra di Toscano vince ma sopratutto convince ed il doppio successo incamerato contro Benevento e Juve Next Gen, ha senza dubbio contribuito ad accrescere il calore attorno agli etnei, anche in vista del big match di giornata che vedrà opposti Inglese e compagni al Picerno, attualmente appaiato in vetta alla graduatoria.

L’appeal generato da una sfida che vale il primato ha rinvigorito il tifo etneo, che dopo aver fatto registrare quota tredicimila abbonamenti venduti, con la campagna riaperta dalla società negli scorsi giorni, ha polverizzato in sole due ore, poco più di 1400 tagliandi messi sin ora a disposizione. Facile presagire quindi, laddove il ritmo della prevendita dovesse rimanere costante, un Angelo Massimino tutto esaurito.

