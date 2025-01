Castellaneta, muore in ospedale dopo caduta da barella: aperta indagine

Un uomo di 70 anni, residente a Massafra, è deceduto nei giorni scorsi all’ospedale San Pio di Castellaneta (Taranto), probabilmente a causa delle lesioni riportate in una caduta accidentale dalla barella. L’uomo era stato ricoverato per accertamenti dopo un malore ed era in attesa dell’arrivo del figlio dopo essere stato dimesso.

Proprio il figlio della vittima, tramite i suoi legali, ha presentato denuncia facendo scattare l’indagine. Nella giornata di venerdì 24 gennaio sarà effettuata l’autopsia che chiarirà le cause della morte.

