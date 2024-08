Castellana, si chiude l’Italian Cinamatography Awards

CASTELLANA G. – Bilancio più che positivo per l’Italian Cinamatography Awards, festival internazionale del cortometraggio, che ha debuttato a Castellana Grotte collezionando, nelle due serate in programma, il tutto esaurito e il buon riscontro del pubblico e dei tanti professionisti del comparto cinematografico presenti. Un lavoro iniziato mesi fa con la selezione di oltre trecento opere arrivate da tutto il mondo, tra cui lavori prodotti a New York, Bangkok, Islanda, ma anche a Conversano, Polignano a Mare e Bari, attentamente selezionati e scelti da due giurie, una tecnica e una giovani.

Il festival, organizzato dalla “Joyful People Company”, con il patrocinato dal Comune di Castellana Grotte e inserito nel programma di “Piazze d’Estate 2024”, ha coniato l’apposito format offrendo al pubblico la possibilità di visionare i corti selezionati, di interagire con gli autori e registi coinvolti, e di incontrare gli interpreti.

