CASTELLANA GROTTE – È già quasi sold out per Peter Pan – Il bambino che non voleva crescere, il nuovo spettacolo firmato da AlephTheatre che debutta nella Grave delle grotte di Castellana con cinque spettacoli in anteprima tra lunedì 26 e venerdì 30 settembre. Ultimi posti disponibili per assistere allo show ideato dall’associazione che firma la parte artistica di Hell in the Cave – versi danzanti nell’aere fosco, rappresentazione scenica e multimediale che dal 2009 cattura l’attenzione e continua a meravigliare decine di migliaia di visitatori sempre nello splendido scenario del complesso carsico pugliese. Grande riscontro nelle prime giornate di aperture delle prenotazioni. Per Peter Pan – Il bambino che non voleva crescere, una nuova rappresentazione unica, un viaggio onirico alla ricerca di sé stessi e nell’ottica del miglioramento delle relazioni con gli altri, tra sogno e realtà, con il coinvolgimento diretto del pubblico e, in particolare, dei bambini, immersi nella bellezza di uno dei principali attrattori turistici pugliesi.